Calciomercato Milan – Piace Singo: ecco la contropartita per il Torino

Wilfried Singo è obiettivo di calciomercato del Milan per la fascia destra in difesa. Può arrivare in rossonero nell'ambito di uno scambio

Wilfried Singo al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Ipotesi possibile, visto che il Diavolo, in quella zona di campo, sta cercando un giocatore e ha rivolto le proprie attenzioni all'ivoriano dei granata, classe 2000, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024 e non sarà rinnovato.