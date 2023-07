Calciomercato Milan – Maldini in prestito all’Empoli

Il Milan lavora in questo calciomercato e dovrà pensare anche al futuro dei giovani appena tornati dai prestiti. Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com è fatta per l’arrivo di DanielMaldiniall'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Visite mediche nei prossimi giorni. Il giovane trequartista rossonero, quindi, potrebbe ripartire subito dopo l'esperienza in prestito allo Spezia. LEGGI ANCHE: Milan, cosa cambierebbe con Reijnders? Le possibili soluzioni tattiche