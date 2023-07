VIDEO – Luka Romero arrivato presso Casa Milan | PM News

Luka Romero, jolly offensivo ex Lazio in procinto di accasarsi al Milan, è arrivato presso Casa Milan per le firme

Luka Romero lascerà la Lazio per accasarsi al Milan - a parametro zero - in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l'iter delle visite mediche in mattinata, il jolly offensivo si prepara per vestire ufficialmente la maglia rossonera. Nel video l'argentino è arrivato a Casa Milan per le firme del caso