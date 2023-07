Calciomercato Milan – Attacco, Scamacca pista calda. Ma occhio a Dia

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in attacco del Milan, ha fatto il punto su Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti del West Ham le cui quotazioni per l'approdo in rossonero sarebbero in rialzo. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un'ipotesi di lavoro di uno scambio tra i due club.