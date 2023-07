Calciomercato Milan – Chukwueze, 10 milioni tra domanda e offerta

Per il quotidiano generalista, però, esiste una forbice di ben 10 milioni di euro tra le parti per il trasferimento del giocatore in Italia. Al momento, la domanda del Villarreal è di 35 milioni di euro e l'offerta del Milan di 25 con i bonus. La trattativa, dunque, si preannuncia lunga e più complessa di quelle in corso, per esempio, per Tijjani Reijnders e Christian Pulisic con AZ Alkmaar e Chelsea.