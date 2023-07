Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Pulisic, discorsi avanzati”

Si tratta sui 20 milioni di euro, il Milan ha già l'intesa con il giocatore

Pulisic ha già dato l'ok al trasferimento al Milan. Ha già trovato un'intesa per un contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2027, da 4,5 milioni di euro netti a stagione. L'attuale numero 10 dei londinesi non vede l'ora di sbarcare in Italia, indossare la maglia rossonera e continuare a giocare da protagonista in Champions League.