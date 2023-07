Calciomercato Milan – Per Musah ampia distanza col Valencia

Come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe un'ampia distanza tra Milan e Valencia per il centrocampista Musah

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Focus principale di questo inizio di sessione è il centrocampo. I rossoneri hanno venduto Tonali e hanno portato a Milanello Ruben Loftus-Cheek. Al Diavolo, però, non basterà il solo inglese per completare il reparto. Per questo la dirigenza potrebbe chiudere almeno un altro paio di colpi nel ruolo. Ecco le ultime novità su un obiettivo.