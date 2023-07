Milan, Romero: “La Champions un sogno. Mi piace giocare dietro la punta”

"Questo club è un sogno per me. Ha grande storia. San Siro è uno stadio bello, ho sempre voluto giocarci, è un sogno. Io vengo qui per imparare da giocatori di altissimo livello. Adesso che sono qua penso ad allenarmi qui, poi la Nazionale si vedrà. Il Mondiale Under 20 è andato bene. Ho parlato con Romagnoli (ex Milan ora alla Lazio). Mi ha detto che è un club con grande storia. Il sogno da bambino è giocare da Champions. Mi piace giocare dietro la punta come Brahim, ma posso giocare anche esterno. Guardo Ronaldinho e Kakà che mi sono sempre piaciuti. Sono un ragazzo tranquillo, gioco a tennis e mi piace stare con la famiglia". LEGGI ANCHE: Le parole ai nostri microfoni di Sandro Tonali