Video – Tonali saluta il Milan: “Decisione durissima. Maldini..” | PM NEWS

Sandro Tonali ha parlato del suo passaggio dal Milan al Newcastle. Ecco le sue parole ai nostri microfoni

Sandro Tonali sull'addio al Milan ai microfoni di Pianeta Milan: "Ho conosciuto persone che mi volevano a tutti costi. Lasciare il Milan la scelta più difficile della mia carriera, ma andava fatto ora. Mi hanno accolto come uno figlio, sono persone d'oro, sarò sempre un tifoso rossonero. Paolo (Maldini) un riferimento importantissimo, mi ha preso in braccio...". Queste alcune parole del nuovo centrocampista del Newcastle ed ex Milan Sandro Tonali