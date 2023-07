Calciomercato Milan – Su Morata anche la Roma, ma l’Atlético frena

Questo è lo scenario che ha dipinto il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il quotidiano romano, però, parlando di Morata ha anche specificato dei dettagli non di poco conto. Ovvero, che tra valore del cartellino e ingaggio, riportare in Serie A l'ex centravanti della Juventus potrebbe risultare un affare proibitivo.

L'Atlético non lo presta, i costi sono alti. Finirà all'Al-Ettifaq di Gerrard? — Tanto per il Milan quanto per la Roma. Con l'Atlético del 'Cholo', Diego Pablo Simeone, che ha avrebbe già detto al club di Via Aldo Rossi di no ad un'operazione in prestito, se non con la certezza dell'acquisizione del cartellino a titolo definitivo al termine della stagione.

Il tutto mentre, dall'Arabia Saudita, l'Al-Ettifaq, che in questa stagione sarà allenato da Steven Gerrard, si prepara a far saltare il banco con un'offerta economica da capogiro per il classe 1992. Qualora la accettasse, sia il Milan sia la Roma dovrebbero rivolgere altrove (magari duellando per Scamacca) il loro sguardo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Mercato Milan, nomi e strategia per l'attacco >>>