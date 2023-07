Calciomercato Milan – Rilancio per Pulisic: arrivo ormai imminente

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Christian Pulisic , classe 1998 , fantasista statunitense (con passaporto croato) in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 con il Chelsea che il Diavolo sta trattando con insistenza da settimane.

Calciomercato Milan: Pulisic ad un passo dal Diavolo

Il quotidiano generalista ha evidenziato come, dopo la prima proposta di 14 milioni di euro respinta al mittente, il Milan abbia inviato una nuova offerta al Chelsea per Pulisic. Stavolta di 20 milioni di euro. Pulisic, lo ricordiamo, ha già un'intesa con il club di Via Aldo Rossi e, per giocare nel Milan, ha rifiutato il trasferimento all'Olympique Lione.