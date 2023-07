VIDEO – Milan, Romero arriva in clinica per le visite mediche | PM News

Luka Romero, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano

Luka Romero, talentuoso attaccante argentino che il Milan, in questo calciomercato estivo, metterà sotto contratto a parametro zero dopo le ultime due stagioni trascorse alla Lazio, è appena giunto presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Qui svolgerà in mattinata le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, vediamo l'arrivo di Romero presso la struttura medica di fiducia del Diavolo