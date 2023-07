Calciomercato Milan – Ieri l’arrivo di Romero a Milano | VIDEO

Luka Romero, terzo colpo del Milan in questo calciomercato estivo, era sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Milano-Malpensa. Il video

Luka Romero, classe 2004, terzo colpo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, era sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Milano-Malpensa. Vediamo il suo arrivo in città, qui, nel video della redazione di 'GazzettaTV'. Stamattina visite mediche con il club rossonero e, successivamente, la firma sul suo contratto pluriennale con i rossoneri: arriva a parametro zero dopo due stagioni alla Lazio