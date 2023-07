VIDEO – Romero lascia Casa Milan, si aspetta l’annuncio | PM News

Luka Romero, jolly offensivo ex Lazio in procinto di accasarsi al Milan, ha lasciato Casa Milan. Si attende l'annuncio

Luka Romero lascerà la Lazio per accasarsi al Milan - a parametro zero - in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l'iter delle visite mediche in mattinata, il jolly offensivo si prepara per vestire ufficialmente la maglia rossonera. Nel video l'argentino lascia Casa Milan. Ora si attende il comunicato ufficiale del club