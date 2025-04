Carlo Pellegatti: carriera, siparietti e soprannomi calciatori Milan

Carlo Pellegatti , nato a Milano l'11 aprile 1950, è un noto giornalista e telecronista sportivo di fede rossonera. Tifoso del Milan dal 1957, è famoso per le sue cronache ed interviste appassionate, nonché per i tanti e fantasiosi soprannomi dati ai giocatori del Milan nel corso degli anni, spesso ricorrendo a citazioni letterarie o mitologiche.

Pellegatti comincia a raccontare il Milan in radio , durante la stagione sportiva 1983-84. Passa poi in televisione , prima a Qui Studio a Voi Stadio , famosa tv locale lombarda, poi a Mediaset , come inviato di Studio Sport.

Dal 7 luglio 1994 diventa giornalista professionista iscritto all'Ordine professionale della Lombardia e nei primi anni 2000 diventa telecronista e opinionista per Milan Channel , mentre nel 2007 comincia a fare il telecronista-tifoso per Mediaset Premium. Ha inoltre collaborato alla rivista Forza Milan! ed è stato ospite di Odeon TV

Pellegatti oggi continua nelle sue telecronache appassionate, ma questa volta in maniera più occasionale, su TopCalcio24 e presenzia a Pressing , su Canale 5, in qualità di ospite. Ha poi aperto un canale Youtube dove parla di Milan

Pellegatti e la passione per i cavalli

Pellegatti è da sempre un grande appassionato anche di ippica, tanto da scriverne anche su La Gazzetta dello Sport, facendo pronostici sulle corse di trotto e galoppo in programma all'ippodromo di San Siro a Milano. Ha acquistato anche dei cavalli, a cui ha dato nomi che richiamano il Milan, come 'Ibra supremacy', un omaggio al grande Zlatan Ibrahimovic, e 'Pioli is on fire', che richiama il coro dei tifosi rossoneri per il loro allenatore Stefano Pioli, l'ultimo a portare uno scudetto al Milan.