Servirebbe un Javi Guerra? Chiede Pellegatti. Diddi risponde: "Ricci è il secondo al mondo per uscita dalla pressione avversaria. Lui esclude Ricci. Per il centrocampista è fondamentale, vuole dire che è veloce di pensiero. Ha visione periferica. E' una statistica che sorprende anche me. Il Milan ha preso con 25 milioni un giocatore con grande potenzialità e Modric secondo me sarà fondamentale per la crescita di Ricci".