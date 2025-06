Milan, Diddi: 'Vi spiego la rimessa laterale all'inizio di PSG-Inter'

Il tattico Luca Diddi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale di Champions League persa dall'Inter contro il PSG per 5-0

"Il punto forte dell'Inter è la costruzione. Si sa che avrebbero costruito sul centrosinistra, sfruttando Bastoni e Calhanoglu che si abbassa in quella zona e Dimarco. Il fatto che il PSG abbia calciato in rimessa laterale è dovuto alla volontà di fare pressing in prima costruzione. Il PSG ha preparato la partita su una pressione forte dei giocatori in prima pressione, costringendo l'Inter ad avere una sola giocata, quella in verticale. Del PSG vorrei evidenziare due cose. Desiré Doué sapevo che avrebbe potuto fare qualcosa di importante. Quando nelle formazioni si ipotizzava Barcola titolare io sapevo che avrebbe giocato Doué, perché è quello che poteva mettere in difficoltà l'Inter".