Leao e la trasformazione da attaccante. Allegri ci riprova dopo l’esperimento Chiesa

"Secondo me Federico quest'anno arriverà a fare tra i 14 e i 16 gol" disse Massimiliano Allegri , nel settembre 2023 in un'intervista a Dazn, a proposito di Chiesa . In quel periodo era ancora il tecnico della Juventus e la sua previsione non si distaccò poi troppo dalla realtà. Già, perché, alla fine di quell'annata, Chiesa concluse con 10 gol e 3 assist, dei numeri certamente limitati dai frequenti infortuni di cui soffrì.

Milan, Leao come Chiesa? Allegri e la trasformazione da attaccante puro

Ma perché vi facciamo rileggere questa frase, proprio adesso che Massimiliano Allegri è tornato a essere l'allenatore del Milan? No, non si tratta di un indizio di mercato, ma di un'anticipazione di un processo che vedrà coinvolto Rafael Leao. Non è un mistero, infatti, che Allegri veda la stella portoghese come un giocatore più centrale, ben lontano dalla fascia sinistra. Un accentramento che lo porterebbe a stare a più contatto con la porta, magari a segnare anche più gol. Difatti, Leao è reduce da una stagione "normale" per i suoi standard: 12 gol e 13 assist in 50 presenze.