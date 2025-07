Colombo: “Vlahovic non convince Allegri, Lucca buona alternativa ma non il titolare”

Il punto di vista della Colombo sulla situazione centravanti: "Che idea ti sei fatta per Vlahovic? A mio avviso ad Allegri non piacerebbe tanto Vlahovic: quando allenava la Juventus non mi sembrava che bramasse per il giocatore. Se il 25 agosto il Milan non avrà ancora preso l’attaccante e ci sarà l’opportunità, magari si aprirà la porta. In questo momento, a mio avviso, non è in cima alla lista di preferenze di Massimiliano Allegri per il ruolo di centravanti. Lucca? Partiamo dal presupposto che il Milan non vuole sbagliare l’attaccante: vero che Lucca ha le caratteristiche indicate da Tare, ma che il Milan decida di investire una cifra importante è difficile. Può interessare al progetto tecnico rossonero ma non come centravanti titolare".