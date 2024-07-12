Calciomercato Milan - Morata sempre più vicino: numeri, stipendio e cifre

Alvaro Morata
potrebbe essere il primo colpo della campagna acquisti rossonera. Lo spagnolo dovrebbe essere la nuova punta del Milan: l'operazione di calciomercato dovrebbe essere completata dopo la finale degli Europei.
Milan, i numeri di Morata
In questa stagione appena trascorsa con la maglia dell'Atletico Madrid
, Morata ha giocato 48 partite
in tutte le competizione. Con 21 gol e 5 assist
in 2.968' in campo. Torniamo indietro alla stagione 2022-23: sempre a Madrid, Morata gioca 45 partite con 15 reti e 3 assist
, in 2.496' giocati. Nel 2021-22, ultimo suo anno con la maglia della Juventus, gioca in totale 48 gare con 9 assist e 12 gol
, in 3.205' minuti in campo. E con la Nazionale? In carriera Morata con la Spagna ha giocato 76 partite con 36 gol totali
(dati-transfermarkt.it
). Numeri importanti
che potrebbero spingere il Milan a chiudere il colpo di calciomercato
.
Cifre e possibile stipendio
Il Milan pagherà la clausola rescissoria da 13 milioni di euro per Morata (questo il prezzo per strapparlo all'Atletico Madrid).
Il contratto dello spagnolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport'
, dovrebbe essere un quadriennale da cinque milioni a stagione
.