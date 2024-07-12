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Calciomercato Milan - Morata sempre più vicino: numeri, stipendio e cifre

Calciomercato Milan - Morata sempre più vicino: numeri, stipendio e cifre

lvaro Morata potrebbe essere il primo colpo della campagna acquisti rossonera. Numeri e cifre del possibile colpo di calciomercato

Alvaro Morata potrebbe essere il primo colpo della campagna acquisti rossonera. Lo spagnolo dovrebbe essere la nuova punta del Milan: l'operazione di calciomercato dovrebbe essere completata dopo la finale degli Europei.

Milan, i numeri di Morata

In questa stagione appena trascorsa con la maglia dell'Atletico Madrid, Morata ha giocato 48 partite in tutte le competizione. Con 21 gol e 5 assist in 2.968' in campo. Torniamo indietro alla stagione 2022-23: sempre a Madrid, Morata gioca 45 partite con 15 reti e 3 assist, in 2.496' giocati. Nel 2021-22, ultimo suo anno con la maglia della Juventus, gioca in totale 48 gare con 9 assist e 12 gol, in 3.205' minuti in campo. E con la Nazionale? In carriera Morata con la Spagna ha giocato 76 partite con 36 gol totali (dati-transfermarkt.it). Numeri importanti che potrebbero spingere il Milan a chiudere il colpo di calciomercato.

Cifre e possibile stipendio

Il Milan pagherà la clausola rescissoria da 13 milioni di euro per Morata (questo il prezzo per strapparlo all'Atletico Madrid). Il contratto dello spagnolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe essere un quadriennale da cinque milioni a stagione.