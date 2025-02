Milan-Feyenoord, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE News

Alle ore 18:45 si disputerà Milan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League, a 'San Siro': ecco il LIVE con le news in tempo reale

Christian Pulisic, attaccante rossonero, partirà dalla panchina stasera in Milan-Feyenoord a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie

Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor della proprietà per il Milan, ha parlato di Theo Hernández alla vigilia del match contro il Feyenoord

Il Milan si affiderà all'ex di turno, Santiago Giménez, per cercare di rimontare il Feyenoord e conquistare gli ottavi di Champions League

Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor della proprietà per il Milan, ha fatto sorridere in conferenza alla vigilia del match contro il Feyenoord

Le probabili formazioni di Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff di Champions League in programma alle ore 18:45 a 'San Siro'

Alle ore 18:45 c'è Milan-Feyenoord di Champions League: dove seguire in diretta tv e on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 18:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Sérgio Conceição (si parte dallo 0-1 maturato per gli olandesi nell'andata dello stadio 'de Kuip', a Rotterdam - Olanda) e, nell'attesa, eccovi tutte le news in tempo reale fino al fischio iniziale della contesa.