Quilindschy Hartman , calciatore del Feyenoord , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Voetbal International' in vista della sfida di Champions League contro il Milan , in programma questa sera alle ore 18:45 . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Feyenoord, Hartman: "Deluso dall'assenza contro i rossoneri". Poi da brividi sull'infortunio

Sull'infortunio: "Quelle prime settimane dopo il mio infortunio sono state dure. Ma sapevo che dovevo continuare a lottare per tornare più forte. In passato, un infortunio del genere spesso significava la fine della carriera di qualcuno. Fortunatamente, oggigiorno le cose sono diverse. Ho un team fantastico attorno a me che mi aiuta a migliorare ogni giorno. Quello spirito combattivo è fonte di ispirazione. Devi sempre continuare a combattere, non importa quanto sia difficile. Aspettavo questo momento da molto tempo. Ma ora sono di nuovo pronto a scatenarmi".