Calciomercato Milan – Clamorosa ipotesi per Theo Hernandez: spunta Hartman

Il Milan, come scrive 'Tuttosport' in edicola, sarebbe sulle tracce di Quilindschy Hartman, 22 anni del Feyenoord, terzino sinistro, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Una posizione in cui i rossoneri stanno cercando un vice Theo Hernandez. Il Diavolo sarebbe in trattativa da tempo con Juan Miranda per lo stesso ruolo. Lo spagnolo sembra il preferito per andare a occupare questa casella, tra le prossime sessioni di gennaio o giugno. Ma l’affare non è ancora definito. Le strade del calciomercato sono tante, per questo resterebbe aperta anche una possibilità per Hartman.