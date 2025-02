Milan, Ibrahimovic: “Theo Hernández? Non è più un ragazzino” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor della proprietà per il Milan, ha parlato di Theo Hernández alla vigilia del match contro il Feyenoord

Ieri, a Milanello, conferenza stampa per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, alla vigilia di Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025. Per l'occasione, Ibra ha parlato di Theo Hernández e della trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Diavolo. Guarda il video!