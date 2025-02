Milan, cosa manca e cosa serve per rimontare il Feyenoord | VIDEO

Stasera, alle ore 18:45, si disputerà Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff di Champions League: il video-servizio di Luca Bianchin

Questa sera, alle ore 18:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025. Si partirà dallo 0-1 in favore degli olandesi, maturato allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) la scorsa settimana per un gol al 3' del brasiliano Igor Paixão. Cosa manca e cosa serve al Diavolo di Sérgio Conceição per battere e rimontare la squadra di Pascal Bosschaart? Ecco, a tal proposito, il video-servizio di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') sul tema