Milan-Feyenoord, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Zlatan Ibrahimović in conferenza alla vigilia: "Dobbiamo giocare una partita diversa rispetto a Rotterdam, confidiamo nella spinta dei nostri tifosi. La squadra deve essere concentrata, aggressiva e più concreta, ed entrare in campo come se fosse una finale, è importante vincere. Dobbiamo per forza fare risultato per passare, serve un grande lavoro di gruppo".

QUI FEYENOORD — Il Feyenoord arriva a San Siro con un pareggio a reti inviolate contro il NAC Breda nell'ultima partita di Eredivisie. La squadra di Bosschaart ha mostrato solidità difensiva, mostrando però qualche difficoltà in attacco. La vittoria per 1-0 nell'andata degli Ottavi di Champions League ha dato fiducia al Feyenoord, che partirà da una importante situazione di vantaggio e cercherà di replicare la prestazione per avanzare nel torneo. Nonostante alcune difficoltà in trasferta, la squadra olandese ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in questa stagione. Tra gli olandesi, rispetto all'andata, assenti Ueda e Timber.

Le parole di Bosschaart alla vigilia: "Ci stiamo preparando al meglio. Siamo in vantaggio 1-0, abbiamo una buona opportunità per passare il turno. Il Milan cambierà sicuramente qualcosa rispetto a Rotterdam, quindi dobbiamo essere pronti a reagire. Abbiamo studiato bene la partita, speriamo che il nostro piano funzioni".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-FEYENOORD —

Il Milan ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Champions League, l'ultima volta che ha ottenuto quattro successi interni di fila nella competizione è stata nel dicembre 2007, mentre l'ultima volta che ha vinto quattro gare casalinghe di fila nella stessa edizione della Champions League risale al 2004/05 (una serie di sei).

Da quando ha debuttato in Champions League nel settembre 2021, Rafael Leão è uno dei soli due giocatori ad aver completato più di 100 dribbling nella competizione (100), insieme a Vinícius Júnior (137). Il portoghese è leader in questa graduatoria nell'edizione 2024/25 (33), con tre di questi nella partita d’andata contro il Feyenoord.

L'ultima volta che abbiamo superato un turno di Champions League dopo aver perso la partita d’andata, risale alla Semifinale del 2006/07 contro il Manchester United (sconfitta 2-3 all’andata, vittoria 3-0 al ritorno).

DOVE GUARDARE MILAN-FEYENOORD IN TV — In Italia verrà trasmessa da Sky Sport e Now TW. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i canali Social ufficiali e WhatsApp.

QUI CHAMPIONS LEAGUE — L'arbitro della sfida sarà il polacco Szymon Marciniak, che ha cinque precedenti con i rossoneri tra Champions ed Europa League (1V, 2N, 2P). Squadra arbitrale quasi tutta polacca: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik gli assistenti, Wojciech Myc quarto ufficiale. Al VAR Tomasz Kwiatkowski e il tedesco Christian Dingert.

Ecco il programma completo dei playoff di Champions League: si parte martedì con Milan-Feyenoord alle 18.45; a seguire, alle 21.00, Atalanta-Club Brugge, Bayern Monaco-Celtic e Benfica-Monaco. Mercoledì: alle 18.45 Borussia Dortmund-Sporting CP; alle 21.00 PSV-Juventus, PSG-Brest e Real Madrid-Manchester City.