Milan-Feyenoord, le probabili formazioni a 'San Siro'

Qui Milan - L'allenatore dei rossoneri, Sérgio Conceição, deve fare ancora a meno di Ruben Loftus-Cheek, oltre che dei giocatori infortunati (Alessandro Florenzi) o non inseriti in Lista UEFA (Álex Jiménez, Warren Bondo, Riccardo Sottil, Luka Jović). In attacco, escluso Christian Pulisic, in non perfette condizioni fisiche.