Milan interessato a Caleb Okoli del Leicester City per il calciomercato estivo 2025 | AC Milan News

Nel tardo pomeriggio, a 'San Siro', contro il Feyenoord, il Milan di Sérgio Conceição cercherà di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: la partecipazione al massimo torneo continentale anche nella prossima stagione, che dovrà arrivare però tramite campionato, sarà di fondamentale importanza anche per la prossima sessione estiva di calciomercato. Un Milan in Champions anche nell'annata 2025-2026, infatti, consentirebbe ai dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada di muoversi con più libertà economica di manovra e attrarre in rossonero calciatori più forti. Oltre che, naturalmente, avere maggiore facilità nel trattare qualche rinnovo di contratto. PROSSIMA SCHEDA