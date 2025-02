Milan-Feyenoord, San Siro non sarà tutto esaurito: ospiti vip d’eccezione

Stasera, alle ore 18:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, allo stadio non ci sarà - come invece accade di consueto quando giocano i rossoneri - una cornice di pubblico impressionante.