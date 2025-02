Milan-Feyenoord, paura in città per l’invasione dei tifosi ospiti

Il primo punto, però, ha proseguito il quotidiano torinese, non è poi così scontato. Nel febbraio 2015 , ultras del Feyenoord devastarono il centro di Roma , in occasione della trasferta di Europa League nella Capitale contro i giallorossi, con tanto di danni alla Barcaccia del Bernini .

Devastarono Roma: da anni per loro la Capitale è off limits

Da quel giorno, Roma è rimasta off limits per i tifosi da Rotterdam e dintorni. La trasferta meneghina, invece, è stata permessa. Ma con le dovute precauzioni. 'Tuttosport' ha ricordato come l’ATM, azienda del trasporto pubblico del capoluogo lombardo, abbia avvisato con un alert nella serata di ieri i viaggiatori che «nel pomeriggio le linee M1 e M2 potrebbero essere rallentate dai tifosi diretti allo stadio. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, alcuni treni saranno riservati agli spostamenti della tifoseria del Feyenoord». LEGGI ANCHE: Lopetegui: “Ero in trattativa avanzata con il Milan. Sulla Champions …” >>>