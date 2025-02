Lopetegui: “Milan, hai le qualità per rimontare un Feyenoord senza Giménez”

Julen Lopetegui , allenatore spagnolo che era stato in trattativa con il Milan , la scorsa estate, prima di Paulo Fonseca , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 , in programma alle ore 18:45 a 'San Siro' contro il Feyenoord . Ecco, dunque, le dichiarazioni di Lopetegui sul match tra i rossoneri di Sérgio Conceição e gli olandesi di Pascal Bosschaart .

"Oggi in Champions quasi tutte le squadre sono in grado di creare problemi all'avversario. E ci sono campionati che sono meno esigenti e che permettono di far crescere bene i giovani e competere al meglio in Europa concentrandosi sull'obiettivo continentale. Il Feyenoord ha cambiato allenatore e ha visto Santiago Giménez passare al Milan, due colpi notevoli ma evidentemente la struttura era solida, lo si è visto all'andata. Poi è chiaro che il Milan ha le qualità necessarie per rimontare".