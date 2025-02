Milan-Feyenoord, le parole di Ibrahimovic sulla partita — «Il Milan è un club che ha scritto la storia di questo trofeo e vogliamo far bene - ha proseguito Zlatan alla vigilia del match contro il Feyenoord -. Il mio ruolo? Cerco di spingere chi va in campo. Parlo spesso con gli altri dirigenti, con l’allenatore e con i giocatori. Più che con mia moglie... (sorriso, n.d.r.). Ora però non devo esagerare... E’ come se dicessi a mia moglie che la amo tutti i giorni: magari non ci crede più o gli entra in un orecchio e gli esce dall’altro. Uguale ai calciatori ...».

«Sono un vincente e voglio portare risultati - ha incalzato Ibrahimovic a poco più di 24 ore da Milan-Feyenoord -. Gerry Cardinale è sul pezzo, tutti i giorni, e ci stimola». Quindi, il super-consulente di RedBird ha parlato anche di qualche singolo. «Rafael Leão per noi è tra i più forti al mondo e a quelli come lui non puoi spiegare come giocare. Lo sai lui perché è tra i migliori. Si può indirizzare tatticamente, gli si può chiede di correre, ma più di quello ... Theo Hernández? E’ uno dei terzini più forti in circolazione. Tocca a lui premere il bottone, caricarsi e dare il massimo».

"Theo, Maignan e Reijnders, parliamo con tutti per il rinnovo" — Su Theo, Ibra ha anche parlato della questione contrattuale. «Il suo rinnovo più indietro rispetto a quelli di Mike Maignan e Tijjani Reijnders? Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo: loro sono molto contenti al Milan e vogliono continuare. Álex Jiménez? Ci crediamo e, anche se non è ancora stata aperta una discussione con il Real Madrid per trattenerlo, presto ci parleremo. Vogliamo che il prossimo anno sia con noi, nella Lista B di Champions. E’ uno dei ragazzi del Milan Futuro».

Chiosa, poi, con ulteriori pillole di calciomercato. «È possibile Joao Felix resti anche dopo il 30 giugno perché nel calcio tutto è possibile. Adesso dobbiamo farlo stare bene perché continui a giocare così. Questo è solo l'inizio, dopo il campionato parleremo con il Chelsea. I nuovi acquisti? Ho detto a tutti di prendersi il loro spazio perché alla squadra serve qualcosa che sposti un po' l'equilibrio. Finora abbiamo avuto tanti alti e bassi, ma stiamo lavorando perché i bassi siano ... più alti possibili. In futuro un Milan più italiano? Seguiamo tanti italiani bravi e li vogliamo, ma per prenderli il prezzo deve essere quello giusto».