Milan, domanda su Walker: Ibrahimovic e Tomori scherzano così | VIDEO

Fikayo Tomori e Zlatan Ibrahimovic, alla vigilia di Milan-Feyenoord di Champions League, si sono divertiti molto in conferenza stampa

Ieri pomeriggio, a Milanello, conferenza stampa di presentazione di Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025: hanno partecipato, per l'occasione, Fikayo Tomori - difensore centrale della squadra di Sérgio Conceição e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero. Ecco, nel video, come hanno scherzato i due alla domana sull'inglese Kyle Walker