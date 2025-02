In caso di parità, supplementari ed eventuali rigori

Anche in caso di 2-1, 3-2, 4-3, ecc.. Non esiste più, infatti, la regola UEFA che privilegiava, fino a qualche tempo fa, la formazione capace di andare a segno in trasferta. Qualsiasi altro risultato qualificherebbe gli olandesi al turno successivo. In caso di parità totale, eventualmente, anche dopo i 120', si andrebbe ai calci di rigore. LEGGI ANCHE: Lopetegui: “Ero in trattativa avanzata con il Milan. Sulla Champions …” >>>