Milan-Feyenoord, Pulisic in panchina: ecco chi giocherà al suo posto

Pulisic, in condizioni fisiche non ottimali dopo aver tirato la corda per tutta la stagione, partirà dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Al suo posto, dentro dunque Musah. Con la conferma di Leão nel ruolo di esterno sinistro e quelle di João Félix e 'Bebote' Giménez in attacco.

Musah assicurerà aiuto a Walker per marcare Paixão

Musah sarà importante per dare una mano, in fase di copertura, su Igor Paixão, match winner dell'andata, in aiuto a Kyle Walker. Pulisic, al contrario, può rappresentare quell'arma letale, da utilizzare nel corso di Milan-Feyenoord, qualora le cose non dovessero andare bene oppure, semplicemente e in maniera più auspicabile, per far rifiatare uno degli altri componenti dei 'Fab Four' rossoneri.