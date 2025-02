Milan, van Bommel: “Ecco cosa è successo contro il Feyenoord all’andata”

Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan e oggi allenatore, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' della partita di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 contro il Feyenoord in programma stasera a 'San Siro', ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Generale' olandese sulla partita di andata, disputatasi allo stadio 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) e persa dal Diavolo, 0-1, per un gol di Igor Paixão al 3' in seguito ad una papera di Mike Maignan.