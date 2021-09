Champions League – Liverpool-Milan 1-0: Maignan para il rigore | LIVE NEWS

Il LIVE di Liverpool-Milan, prima gara del Gruppo B di Champions League: segui la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Stefano Bressi

LIVERPOOL 1-0 MILAN

14' 21:18 - 15 set PARATA DI MAIGNAN!!! - Salah calcia di potenza, ma Mike respinge. 21:13 - 15 set Calcio di rigore per il Liverpool. 12' 21:13 - 15 set Salah si libera per il tiro in area con un dribbling, calcia e trova la risposta in scivolata di Fikayo Tomori. 11' 21:11 - 15 set Tiro ancora del Liverpool dalla distanza, blocca a terra Maignan senza problemi. 9' 21:09 - 15 set Gol del Liverpool. Si inserisce Alexander-Arnold in area dalla destra, tiro deviato da Fikayo Tomori che supera Maignan. 8' 21:08 - 15 set Matip colpisce di testa su corner da destra, ma bravo Maignan a bloccare. 5' 21:05 - 15 set Di nuovo Reds pericolosi, Diogo Jota salta Calabria e calcia, provvidenziale Fikayo Tomori in scivolata a chiudere. 3' 21:04 - 15 set Pericoloso il Liverpool: cross dalla destra, Origi al centro solo calcia male. 2' 21:02 - 15 set Parte forte il Liverpool, subito alle strette il Milan. 21:00 - 15 set Calcio d'inizio di Liverpool-Milan: primo pallone giocato dagli inglesi.

Dopo sette anni, il Milan torna a giocare la Champions League. Era il 2014. Sette anni dopo, tornano allenati da Pioli e ripartono da Anfield. Contro il Liverpool, squadra che finora era stata incontrata solo in finale. Una partita ricca di storia, che riporta soprattutto all'ultima vittoria del Milan in Champions, nel 2007 ad Atene. Sono passati sette anni, uno per ogni Champions alzata al cielo. Il Milan ha lasciato da padrone d'Europa e torna con una squadra giovanissima, pronta a iniziare a scrivere la propria storia.

+++ FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-MILAN +++

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Jota, Origi. A disposizione: Adrián, Kelleher, Konaté, van Dijk, Phillips, Tsimikas, Milner, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Mané. Allenatore: Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, Jungdal, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, D. Maldini, Giroud. Allenatore: Pioli.

+++ LIVERPOOL-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Liverpool-Milan, prima gara del Gruppo B della Champions League 2021-2022. I rossoneri di Stefano Pioli, dunque, si riaffacciano in Champions, dopo oltre sette anni di assenza, e saranno subito impegnati in un big match in casa dei 'Reds' di Jürgen Klopp. Le due squadre, protagoniste delle finali del 2005 e del 2007, sommano ben 13 Champions League in due. Restate con noi per seguire, LIVE, Liverpool-Milan con tutte le news minuto per minuto e, in serata, con la diretta testuale della partita.