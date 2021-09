Champions League, Infinity si scusa: “Prolungheremo la scadenza di 15 giorni”

Quanti disservizi nell'esordio in Champions League per Mediaset Infinity. La piattaforma di streaming si scusa così con i suoi clienti

Continuano a piovere polemiche sui social e non solo per l'esordio in Champions League di Mediaset Infinity. La piattaforma streaming, che in estate si è aggiudicata i diritti di 121 partite della competizione, ha accusato gravi problemi di trasmissione della diretta delle varie partite. Tra continui buffering e un 'down' prolungato, gli utenti non sono riusciti ad usufruire del servizio nell'arco di tutta la serata. Doverose le scuse arrivate su Twitter per Infinity, che si scusa prolungando di 15 giorni la scadenza della mensilità. Ecco il messaggio: "Scusate, eravate tantissimi. Ci scusiamo con chi ha avuto disservizi nonostante il problema non sia stato causato da noi. Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+".