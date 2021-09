Champions League – Liverpool-Milan, probabili formazioni: due dubbi per Pioli

Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Milan, match valido per la 1^ giornata del gruppo B di Champions League. Pioli ha due dubbi

L'attesa è finita, per il Milan è tempo di tornare a calcare il prestigioso palcoscenico della Champions League. I rossoneri arrivano all'appuntamento con il Liverpool nel migliore dei modi, dopo una partita stravinta contro la Lazio in campionato che ha portato il terzo successo consecutivo. Ma adesso è tutta un'altra storia, questa è tutta un'altra competizione. I rossoneri, per la prima volta nella storia, andranno in scena nel leggendario 'Anfield', uno stadio unico nel suo genere nel creare la giusta atmosfera per i padroni di casa. Con quale formazione Stefano Pioli cercherà di far vivere una notte europea da sogno per il Diavolo?