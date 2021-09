Liverpool-Milan, Giroud in panchina: non ha più di un tempo nelle gambe

Olivier Giroud verso la panchina in vista di Liverpool-Milan. Il francese non ha più di un tempo nelle gambe a causa dello stop per Covid

Renato Panno

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio al ginocchio è durato soltanto pochi minuti. Dopo il gol contro la Lazio, lo svedese ha accusato un'infiammazione al tendine che non gli permetterà di giocare questa sera contro il Liverpool in Champions League. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' il Milan non può affidarsi nemmeno a Olivier Giroud dal primo minuto. Il francese, con ogni probabilità, partirà dalla panchina perché non ha più di un tempo nelle gambe. Il Covid, infatti, lo ha tenuto fuori dai giochi per poco più una settimana. In attacco di sarà Ante Rebic. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>