Milan e Liverpool, tutto in due finali: Inzaghi ha cancellato Istanbul

Milan e Liverpool grandi protagoniste in Champions League nel 2005 e nel 2007 con due finali. Filippo Inzaghi ha spazzato via Istanbul

Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ci sono date e luoghi dell'esistenza che ognuno di noi vorrebbe cancellare per sempre dalla memoria. Per l'intero popolo del Milan la data è il 25 maggio 2005 e il luogo è Istanbul. Finale di Champions League contro il Liverpool: i rossoneri partono a mille all'ora trovando il gol con il capitano Paolo Maldini. Poi Hernan Crespo si mette il mantello da superman e sigla una doppietta che chiude il primo tempo con un netto 3-0. Nel secondo tempo il famoso blackout di 6 minuti costa al Diavolo prima la rimonta, poi l'incredibile sconfitta ai rigori.