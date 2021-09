Milan, nuovo infortunio per Ibrahimovic: ci sarà contro la Juventus?

Zlatan Ibrahimovic non giocherà contro il Liverpool per un problema al tendine. L'attaccante del Milan ci sarà contro la Juventus?

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sull'ennesimo infortunio di uno sfortunato 2021 per Zlatan Ibrahimovic. Ancora la gamba sinistra, quella che l'ha tradito in questi mesi, si è messa di traverso alla vigilia di un appuntamento per il quale lo svedese si è preparato per tutta l'estate. Questa sera il Milan, contro il Liverpool, si ritroverà nuovamente orfano del suo totem. Stefano Pioli lo aspetta per la prossima di Champions League ma, ovviamente, conta di recuperarlo già contro la Juventus.