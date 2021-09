Champions League, l’accoglienza della Puma: “No Milan, no Europa”

Il Milan ritorna in Champions League dopo più di 7 anni. La Puma, sponsor tecnico del club, accoglie così i rossoneri nell'Europa che conta

#BackHome è l'hashtag che ha accompagnato il ritorno del Milan in Champions League. Un ritorno a casa per il club che ha portato a casa il trofeo per ben 7 volte nella storia: solo l'inarrivabile Real Madrid ha fatto meglio (13). La Puma, sponsor tecnico del Diavolo, ha omaggiato il club per l'imminente esordio di questa sera, perché 'senza Milan non c'è Europa'. Questo il post su Twitter. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>