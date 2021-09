Liverpool-Milan – Sky: “C’è Rebic, Bennacer e non Tonali a centrocampo”

Ecco le ultime di formazione che riguardano Liverpool-Milan. Sandro Tonali in panchina, c'è Ismael Bennacer. Ante Rebic in attacco

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Liverpool-Milan, match valido per la 1^ giornata del gruppo B di Champions League. I due dubbi di Stefano Pioli alla vigilia riguardavano l'impiego di Sandro Tonali e Olivier Giroud in attacco. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il classe 2000 non partirà dal primo minuto a causa dei problemi intestinali avvertiti ieri: al suo posto giocherà Ismael Bennacer. Il secondo ballottaggio, come prevedibile, lo ha vinto Ante Rebic. Olivier Giroud potrebbe entrare a gara in corso. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>