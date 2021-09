Liverpool, Henderson: “Il Milan sta facendo un viaggio simile al nostro”

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha parlato del match di Champions League contro il Milan. Queste le dichiarazioni

Sul Milan: “So che sono passati alcuni anni da quando il Milan era in Champions League e stanno facendo un viaggio simile a quello che abbiamo fatto noi non molto tempo fa, ma sono fermamente convinto che i più grandi club con la più grande reputazione abbiano una sorta di memoria istituzionale che li rende attrezzati per queste competizioni quando riescono a qualificarsi”.

Sul girone: “Penso che quando è stato fatto il sorteggio per la prima volta alcune persone hanno guardato il nostro gruppo e hanno pensato: difficile. So che lo hanno fatto. Ma è dura in senso buono. Insieme a Porto, Milan e all'Atletico Madrid, siamo quattro squadre di punta e giocheremo dure partite in ogni confronto di questo girone”. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>