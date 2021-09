Liverpool-Milan, la carica di Bennacer: “Onoriamo la maglia”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, si è mostrato carico sui social in vista dell'esordio in Champions League contro il Liverpool

Un appuntamento che i tifosi del Milan attendevano di più di sette anni sta per arrivare. Questa sera, ad 'Anfield', i rossoneri affronteranno il Liverpool in Champions League. Una competizione che rappresenta da sempre la casa dei rossoneri, vincitori del trofeo per ben 7 volte. Un senso d'appartenenza che Ismael Bennacer sembra aver compreso al meglio. L'algerino, attraverso il proprio profilo Twitter, ha mostrato la sua carica in vista del match. Ecco il post. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>