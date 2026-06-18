Nonostante il vuoto di potere in dirigenza, il Milan ha già iniziato a guardarsi intorno in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato. Dopo l'annuncio del ritorno a casa di Francesco Camarda, il club rossonero ha messo gli occhi su un altro giovane talento che si è messo in mostra con il Bayern Monaco nella stagione appena terminata. Il giocatore finito sotto ai riflettori di Via Aldo Rossi è Guido Della Rovere, trequartista classe 2007 che sta incantando nelle giovanili del club bavarese.

Calciomercato Milan, occhi su Della Rovere

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, ilsarebbe sulle tracce di, così come anche. In Germania, il giocatore si è messo in Fußball-Regionalliga con il Bayern Monaco II, realizzandoe servendoin 24 presenze. Un rendimento sopra la media che non è passato inosservato a Vincent Kompany.

Il tecnico del Bayern Monaco ha fatto esordire Della Rovere in prima squadra in occasione dell'amichevole contro il Salisburgo dello scorso 7 gennaio, match vinto per 5-0 dai bavaresi. Un riconoscimento non scontato che testimonia la fiducia che il club tedesco ripone nel ragazzo.

La parabola di Della Rovere

Cresciuto nelle giovanili della, l'11 maggio del 2024fa il suo esordio tra i professionisti in occasione del match dicontro il Cittadella. Il debutto, arrivato alla tenera età di 16 anni, ha reso il classe 2007 il secondo esordiente più giovane nella storia del club grigiorosso, alle spalle soltanto di Aristide Rossi che nel lontano 1930 era sceso in campo a 15 anni, 9 mesi e 21 giorni.

La svolta arriva nell'estate dello stesso anno, quando il Bayern Monaco preleva Della Rovere versando un indennizzo da 250 mila euro nelle casse della Cremonese per portarlo in Germania. Il ragazzo era nato e cresciuto a Cremona, ma di fronte all'offerta dei bavaresi ha dovuto mettere da parte i sentimenti per inseguire l'ambizione di diventare uno dei migliori calciatori al mondo.

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