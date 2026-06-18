Le immagini a Roma e l'incontro con Papa Leone XIV: la ricostruzione dell'apparizione del proprietario del Milan Gerry Cardinale nella capitale
Milan, Cardinale lascia l'hotel a Milano: pronto a volare per Vienna | PM
Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è stato avvistato a Roma. Alcuni organi di stampa, tra cui l'emittente ‘TeleLombardia’, hanno diffuso le immagini del numero uno di RedBird in Piazza del Popolo. Una meta curiosa quella scelta dal patron rossonero, ma che trova una spiegazione chiara nelle parole del giornalista Franco Ordine.
📌Gerry Cardinale ora a Roma, segnalato piuttosto 'agitato' al telefono#milan #acmilan #qsvs pic.twitter.com/nRXa7rCC0N— Andrea Longoni (@AndreaLongoni5) June 18, 2026
Milan, Gerry Cardinale fa visita a Papa Leone XIV
Girano foto di Gerry Cardinale in piazza del popolo a Roma (Telelombardia le ha mostrate): secondo fonti affidabili ieri e’ stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. pic.twitter.com/4MiUX3FJZM— francesco ordine (@FrancescoOrdine) June 18, 2026
Stando a quanto riferito da Ordine, Gerry Cardinale sarebbe stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. L'udienza papale rappresenterebbe il secondo vertice istituzionale per il proprietario del Milan nel giro di pochi giorni. Recentemente, infatti, Cardinale era stato immortalato alla Casa Bianca insieme al Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, in occasione della festa di compleanno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Un cardinale che fa visita a un pontefice è una ricorrenza all'ordine del giorno in Vaticano, ma se a farlo è Gerry Cardinale, proprietario del Milan, allora si entra di diritto nel campo degli eventi straordinari. Il patron rossonero e Papa Leone condividono l'origine americana e apparentemente poco altro, ma se l'indiscrezione di Ordine dovesse essere confermata potremmo trovarci di fronte a qualcosa di più grande.
Che il Papa possa portare un DS al MilanLa speranza dei tifosi rossoneri è che la benedizione di Papa Leone possa aiutare il Milan a trovare al più presto un nuovo Head Of Football. Dopo il recente tracollo della trattativa per Markus Krösche, il club di Via Aldo Rossi ha ricominciato il giro di casting in giro per l'Europa per trovare la figura giusta da affiancare ad Amorim nel nuovo corso. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i principali candidati ad assumere la guida dell'area tecnica sarebbero Devin Özek, attualmente in forza al Fenerbahce e Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro.
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