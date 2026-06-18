Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è stato avvistato a Roma. Alcuni organi di stampa, tra cui l'emittente ‘TeleLombardia’, hanno diffuso le immagini del numero uno di RedBird in Piazza del Popolo. Una meta curiosa quella scelta dal patron rossonero, ma che trova una spiegazione chiara nelle parole del giornalista Franco Ordine.

Milan, Gerry Cardinale fa visita a Papa Leone XIV

Girano foto di Gerry Cardinale in piazza del popolo a Roma (Telelombardia le ha mostrate): secondo fonti affidabili ieri e’ stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. pic.twitter.com/4MiUX3FJZM — francesco ordine (@FrancescoOrdine) June 18, 2026

Stando a quanto riferito da Ordine, Gerry Cardinale sarebbe stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. L'udienza papale rappresenterebbe il secondo vertice istituzionale per il proprietario del Milan nel giro di pochi giorni. Recentemente, infatti, Cardinale era stato immortalato alla Casa Bianca insieme al Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, in occasione della festa di compleanno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Un cardinale che fa visita a un pontefice è una ricorrenza all'ordine del giorno in Vaticano, ma se a farlo è Gerry Cardinale, proprietario del Milan, allora si entra di diritto nel campo degli eventi straordinari. Il patron rossonero e Papa Leone condividono l'origine americana e apparentemente poco altro, ma se l'indiscrezione di Ordine dovesse essere confermata potremmo trovarci di fronte a qualcosa di più grande.

Che il Papa possa portare un DS al Milan