Liverpool-Milan, Collovati: “Ci vorrà la miglior prova possibile”

L'ex rossonero Collovati ha parlato prima di Liverpool-Milan, match del nuovo esordio in Champions League rossonero. Ecco le sue parole.

Stefano Bressi

Ha giocato in rossonero per sei stagioni, Fulvio Collovati, che ai microfoni di TMW Radio ha commentato Liverpool-Milan di Champions League. Sarà il match del ritorno nell'Europa che conta del Milan. Ecco le parole di Collovati a riguardo.

Sul Milan a Liverpool senza Ibra: "Il Milan in questo momento è l'italiana che sta meglio fisicamente, ciò non toglie che l'impegno a Liverpool non è semplice. Ci vorrebbe il miglior Milan. Al posto di Ibra ci sarà Giroud, che rientra dopo il Covid, quindi non so come starà. Il Milan sta bene, è in condizione, è una squadra compatta, che corre e pressa. Giocare in campionato però è un conto, in Champions è un altro. Anfield è un campo difficile e sarà una partita difficile".

Se deve temere più il Milan il Liverpool o l'Inter il Real: "Quando c'è la prima partita di Champions ci sono sempre tante aspettative. Avranno anche cominciato prima, ma non vedo differenze con le italiane. Forse di rosa, ma non fisica. Il Real ha qualche assenza, ma non mi sembra una formazione trascendentale. Sono partite che ti puoi giocare sulla carta. C'è il blasone, è vero, ma l'Inter di Dzeko, Martinez e Barella non deve temere".

Su Pioli e Inzaghi in Champions: "È giusto dare importanza agli allenatori, ma non sopravvalutiamoli. Si dice che è il campionato degli allenatori quest'anno, ma fino ad adesso Allegri non è che abbia inciso, per esempio. Pioli debutta stasera, Inzaghi lo ha fatto lo scorso anno, ma dipende tutto da come si comportano le squadre. L'Inter non può fallire per il quarto anno ai gironi. Il girone del Milan è più difficile, quindi vedremo cosa accadrà".