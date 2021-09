Liverpool-Milan, Marciniak non ha mai arbitrato i rossoneri | News

Liverpool-Milan sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak. Quattro precedenti con gli inglesi, zero per i rossoneri

Ormai ci siamo. Liverpool-Milan sta per iniziare. Il match sarà diretto dal polacco Marciniak. La curiosità è che l'arbitro non ha incrociato mai i rossoneri in carriera. Quattro invece i precedenti con gli inglesi: 2 vittorie del Liverpool e due sconfitte. Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta